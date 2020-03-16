فرنانديز يفوز بجائزة لاعب الشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

أضاف اللاعب ​برونو فرنانديز​ على بدايته المثيرة للإعجاب في ​مانشستر يونايتد​ من خلال فوزه بجائزة لاعب الشهر في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز لشهر شباط.

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يُذكر أن لاعب الوسط البرتغالي انتقل إلى أولد ترافورد من سبورتينغ لشبونة مقابل رسوم أولية بلغت حوالي 46.6 مليون جنيه إسترليني في كانون الثاني ولعب في كل مباراة من مباريات اليونايتد في الشهر التالي.

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لعب كل دقيقة من مباريات اليونايتد الثلاث في الدوري الإنكليزي الممتاز، وصنع تمريرتين حاسمتين وهدفًا وساعد اليونايتد في الفوز 2-0 على تشيلسي وانتصار 3-0 على ضيفه واتفورد.