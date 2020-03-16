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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنانديز يفوز بجائزة لاعب الشهر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
أضاف اللاعب برونو فرنانديز على بدايته المثيرة للإعجاب في مانشستر يونايتد من خلال فوزه بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز لشهر شباط.
يُذكر أن لاعب الوسط البرتغالي انتقل إلى أولد ترافورد من سبورتينغ لشبونة مقابل رسوم أولية بلغت حوالي 46.6 مليون جنيه إسترليني في كانون الثاني ولعب في كل مباراة من مباريات اليونايتد في الشهر التالي.
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لعب كل دقيقة من مباريات اليونايتد الثلاث في الدوري الإنكليزي الممتاز، وصنع تمريرتين حاسمتين وهدفًا وساعد اليونايتد في الفوز 2-0 على تشيلسي وانتصار 3-0 على ضيفه واتفورد.
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