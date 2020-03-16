لاعبو يوفنتوس سيخضعون لفحص الكورونا اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن جميع لاعبي نادي ​يوفنتوس​ سوف يخضعون إلى فحص ​فيروس كورونا​ هذا اليوم.



ويأتي هذا الإجراء بعدما دخل جميع اللاعبين والجهاز الفني وأيضا رئيس النادي أندريا أنييلي في حجر منزلي، بعد إصابة اللاعب دانييلي روغاني بالفيروس، في حين بقي كريستيانو رونالدو في البرتغال.

وتُعتبر إيطاليا أكثر بلد أوروبي أصيب مواطنيه بفيروس كورونا، وتأتي بالمركز الثاني في العالم بعد الصين.