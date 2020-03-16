لاعبون في زمن تعليق كرة القدم: رياضة منزلية وكلاب واهتمام بالحدائق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

يبحث لاعبو كرة القدم في أوروبا عن وسائل مختلفة لملء وقت فراغهم في ظل تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد، وينشرون عبر مواقع التواصل نشاطات متنوعة مثل تمضية الوقت مع أولادهم، الاهتمام بعشب الحديقة، واللعب مع كلابهم.



وفرض تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي حصد حياة أكثر من ستة آلاف شخص حول العالم، شللا شبه كامل في المنافسات الرياضية، لاسيما في أوروبا حيث تم تعليق منافسات معظم البطولات الوطنية، إضافة الى مسابقتي ​دوري الأبطال​ و"يوروبا ليغ" القاريتين. وترافقت هذه الاجراءات مع قيود صارمة على حركة التنقل والسفر، ما وضع اللاعبين في مواجهة واقع غير مألوف في فترة من الموسم عادة ما يكون جدولها مزدحما، لاسيما مع اقتراب البطولات والمسابقات من مراحلها الأخيرة الحاسمة.