لاعبو غريميو يحمون انفسهم من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

احتج لاعبو فريق غريميىو لاجبارهم على خوض مباراة في كرة قدم رغم تفشي فيروس كورونا في البلاد، ولذلك قرر اللاعبون النزول الى ارضية الملعب وهم يرتدون الكمامات.



في حديث لمدير الكرة بالنادي البرازيلي ​باولو لوز​ قال فيه:" هذا الاحتجاج من اللاعبين بنزولهم أرض الملعب وهم يرتدون الكمامات، يوضح دعمنا لإيقاف البطولة. الحياة يجب أن تكون هي الأولوية".

وبحسب "رويترز" فإنه لم يسمح بحضور الجماهير في ملعب "​غريميو​" خلال المباراة التي أقيمت في بطولة مقاطعة ​غاوتشو​، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3- 2 على فريق ساو لويز