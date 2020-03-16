شكرا لقرائتكم الزمالك يؤمن أشرف بن شرقي بعقد جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي مسئولو نادي الزمالك تحصين أشرف بن شرقي لاعب الفريق بعقد جديد في نهاية الموسم الجاري في ظل العروض القوية التي تصل له مؤخرا بعد مستواه المميز مع المارد الأبيض.

وذكر موقع سبورت 360 الإماراتي عدم تفكير مسئولو نادي الزمالك في الاستغناء عن أشرف بن شرقي إلا برقم خيالي في الصيف لأنه من الركائز الأساسية في الفريق.

ونجح الزمالك في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي من صفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 600 ألف يورو بسبب هروب محمود كهربا إلى أفيش البرتغالي مستغلا بعض الثغرات في عقده مع القلعة البيضاء الذي انضم لصفوف النادي الأهلي في يناير الماضي بصفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع فريقه البرتغالي.

وذكر الموقع الإماراتي أن بن شرقي منح الزمالك خيارات هجومية متعددة لقدراته الفذة في اللعب كجناح أيسر وأيمن ومهاجم صريح وفي بعض الأحيان صانع ألعاب.

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وأصبح أشرف بن شرقي، معشوقا لجماهير الزمالك في وقت قصير بسبب مهاراته الكبيرة وقتاله مع الأبيض خلال الموسم الجاري.

وقدم أشرف بن شرقي مباراة خيالية في الرابع عشر من فبراير الماضي مع نادي الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي بالسوبر الأفريقي بعدما سجل ثنائية منحت الأبيض أول لقب في البطولة منذ 2003 بفوز تاريخي بنتيجة 3-1.

وكرر أشرف بن شرقي نفس الأداء المميز ضد الترجي الرياضي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بتسجيل هدف والتسبب في ركلة جزاء الذي منح المارد الأبيض الفوز بنتيجة 3-1 قبل الخسارة في الإياب بهدف وضمان العبور إلى نصف نهائي البطولة.

الأرقام تعكس قوة وأداء أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك هذا الموسم حيث إنه سجل 9 أهداف وصنع 5 بالقميص الأبيض في 21 مباراة.