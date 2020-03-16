شكرا لقرائتكم موقع إماراتي : الأهلي يدرس رحيل كهربا لسوء سلوكه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف موقع سبورت 360 الإماراتي، أن محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي قد يرحل عن القلعة الحمراء خلال الصيف المقبل.

قال الموقع الإماراتي، أن كهربا يعانى منذ انضمامه لصفوف النادي الأهلي في يناير الماضي بسبب عدم ثقة السويسري رينيه فايلر في إمكانياته.

أضاف الموقع أن كهربا قد يرحل خلال الصيف المقبل بسبب سوء سلوكه في مباراة السوبر المصري وإيقافه حتى نهاية الموسم الجاري في بطولة الدوري المصري.

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وتعاقد النادي الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا بعد حصول النادي على خطاب فسخ عقد اللاعب مع أفيش البرتغالي، عقب دفع كهربا الشرط الجزائي والذي بلغت قيمته 400 ألف دولار.

ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلي لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر، في حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء.

ويحصل كهربا علي 9 ملايين جنيه سنويًا في الأهلي على أن يتحمل النادي قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلي لكهربا قيمة الشرط الجزائي بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلي بعد توقيع العقود.

ورحل كهربا عن صفوف الزمالك بدون أذن ناديه بداعي عدم صحة العقد المبرم بين الطرفان وهناك قضية متداولة في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم تحسم حتى الآن.