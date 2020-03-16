شكرا لقرائتكم يوسف أوباما يحصل على عضوية عاملة بنادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على حصول يوسف أوباما، مهاجم الفريق ، على بطاقة عضوية النادى الأبيض، بعد الموافقة ، بشأن إصدار عضوية عاملة له بالنادى الأبيض.

وتحدث يوسف أوباما خلال الفترة الأخيرة مع رئيس نادى الزمالك حول رغبته فى الحصول على عضوية النادى فى حضور طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك، ليوافق رئيس قلعة ميت عقبة على المسألة مرحبا بأن يكون اللاعب عضوا بناديه.

وفى سياق مختلف صرف لاعبو الزمالك فى الساعات الماضية، بدل السكن الخاص بهم وذلك من خزينة النادى تباعًا، بعدما قام الأبيض بإغلاق مقره من أجل العمل على تعقيمه بأفضل صورة فى بداية الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على صحة الأعضاء من فيروس كورونا.

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وببدوره قرر مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بالإعلان عن غلق مقر النادى لمدة أسبوع، على أن يصرف لاعبى الزمالك مستحقات العقود والمكافآت الخاصة بهم يوم الأحد المقبل، جاء ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأخطر رئيس نادى الزمالك، لاعبى الفريق بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم ومكافآتهم الخميس المقبل، بعد الإشادة بالمستوى الذى قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية والتى كان نتاجها التتويج ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

وسيلتقى الزمالك مع الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن يتسلم لاعبو الزمالك تلك المستحقات الأحد المقبل، بعد قرار مرتضى منصور بغلق مقر النادى لمدة أسبوع بسبب تعليق الأنشطة الرياضية حيث سيعود الفريق إلى تدريباته السبت المقبل على أن يتسلم اللاعبين المستحقات فى اليوم التالى.