شكرا لقرائتكم جمال الغندور: حالات تطبيق تقنية الـ var ناجحه حتى الأن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن رضاه التام عن بداية تطبيق تجربة تقنية حكم الفيديو (VAR) التي ظهرت في 6 مباريات بالدور الثاني للموسم رقم 61 للدوري.

وقال الغندور في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، إن كل الحالات التي طبقت فيها التجربة الوليدة كانت ناجحة سواء في ركلتي الجزاء في لقاء الإسماعيلي والجونة أو الهدف الملغي في نفس اللقاء وكذلك ركلة جزاء بيراميدز أمام انبي والأهلي في مواجهة سموحة مما يؤكد أن التجربة كانت ناجحة بنسبة 100%.

وأضاف: "بعض السلبيات التي ظهرت في التجربة حتى الآن طبيعية ومتوقعة في البداية، ولجنة الحكام لن تتوقف عن تدريب كوادرها عبر محاضرات الفيديو بعد قرار تجميد النشاط الكروي بما فيها تجمعات الحكام .

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واختتم: ما تم كان تحدي كبير للجنة الخماسية التي نجحت في كسب الرهان بفضل تعاونها مع لجنة الحكام التي نجحت هي الأخرى في تحقيق إنجاز أشاد به الاتحاد الدولي بإنهاء كل متطلبات تطبيق التجربة الفنية والتقنية في وقت قياسي.

وكان الغندور كان قد أكد من قبل أن تطبيق تقنية الـ" VAR " خلال بطولة الدورى المصرى تفقد متعة كرة القدم لدى الجمهور وبداية تطبيق الفار تشهد بعض السلبيات من ضمنها طول فترة رصد الحالات وقال أنه سوف يتم أسناد بعض المباريات في بطولة الدورى المصرى للحكم جهاد جريشة خلال المرحلة المقبلة " .