شكرا لقرائتكم كابتن سيدات طائرة الأهلي : "مستخبية بالبيت وفى إيدى الكحول" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت نهلة سامح كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى عن ملازمتها للمنزل فى ظل تعليق النشاط الرياضى للوقاية من فيروس كورونا .

و قالت نهلة فى تصريح لـ "الخليج 365" : "مستخبية فى البيت وفى إيدى الكحول"، مشيرة إلى إنها تستمتع بمشاهدة الأفلام والمسلسلات مع الرسم لكسر روتين العطلة .

وأشارت نهلة سامح، إلى أنها تبتعد تماما عن الأماكن المزدحمة لإتباع منشادات الدولة للأخذ فى الإعتبار كل النصائح الإحترازية لعدم تفشى الفيروس .

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وناشدت كابتن فريق سيدات طائرة الأهلى، الجميع بالإلتزام فى المنازل من اجل إتباع لتعليمات للحفاظ على سلامة الجميع بدلا من الزحام الذى قد يضر بنا .

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من غدا الاثنين، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .