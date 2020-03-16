شكرا لقرائتكم بسبب كورونا .. عقوبات على الأندية المخالفة لتعليمات طبية اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على توقيع غرامات مالية، ضد الأندية غير الملتزمة بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، والتي أعلنتها الجنة الطبية لإدارة الجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان أول أمس السبت.

كانت اللجنة الطبية أعلنت مجموعة تعليمات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت كالتالي:

1) اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

2) الزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية :

1) تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

2) توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على ( هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة

صابونة خاصة ) للاستخدام الشخصى لكل فرد .

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3) توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات ) .

4) التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5) نعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار آخر .

6) تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين اشعار آخر .

7) تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد .

8) انشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية .