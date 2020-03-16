شكرا لقرائتكم لاعبو غريميو يحتجون على لعب مباراة.. بـ"ارتداء كمامات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نزل لاعبو غريميو البرازيلي إلى أرض الملعب يوم الأحد لملاقاة ساو لويز في بطولة مقاطعة غاوتشو بغياب الجماهير، وهم يرتدون أقنعة طبية احتجاجا ضد إجبارهم على خوض مباراة لكرة القدم رغم تزايد مخاوف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وخرج لاعبو غريميو بقيادة مدربهم ريناتو بورتالوبي من النفق إلى داخل الملعب لمواجهة ساو لويز وهم يرتدون أقنعة طبية بيضاء، ونقل موقع "يو.أو.إل" البرازيلي عن باولو لوز مدير الكرة بغريميو : هذا الاحتجاج من اللاعبين بنزول أرض الملعب وهم يرتدون أقنعة طبية يوضح ضمنيا دعمنا لإيقاف البطولة. الحياة يجب أن تكون هي الأولوية.

ويأتي الاحتجاج في بداية شكوى الأندية واللاعبين في أميركا الجنوبية ضد قرارات مسؤولي كرة القدم بمواصلة البطولات لكن بدون حضور الجماهير، وطالب جورجي جيسوس مدرب فلامنغو بإيقاف المباريات وقال إن اللاعبين بحاجة إلى الحماية لأنهم ليسوا "بشرا خارقين".