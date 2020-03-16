تقارير: كورونا قد يؤجل النظر في استئناف مانشستر سيتي ضد عقوبته الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر

قالت تقارير أوروبية اليوم الاثنين، إن وباء كورونا المنتشر عالميًا، قد يتسبب في تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من مانشستر سيتي إلى المحكمة الرياضية (كاس) ضد عقوبة الاتحاد الأوروبي (يويفا).

وكان يويفا قد أقر بمعاقبة مانشستر سيتي بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين مقبلين إلى جانب تغريمه ماليا بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وقدمت إدارة مانشستر سيتي قبل عدة أسابيع استئناف إلى المحكمة الرياضية للنظر في العقوبة الموقعة من قبل يويفا.

Advertisements

وأكدت صحيفة "جارديان"، إنه قد يتم تأجيل النظر في الطلب المقدم من مانشستر سيتي على خلفية تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء العالم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جارديان" فإن سيتي كان يأمل في عقد جلسة استماع أوائل الصيف المقبل، إلا أن هذا الأمر لا يبدو واقعيًا خاصة وأن (كاس) أجل بالفعل 3 جلسات استماع ولديها 16 قضية أخرى مجدولة حتى 18 مايو المقبل.

وقال الأمين العام ماتيو ريب لوكالة رويترز: "إن المحكمة تجري بالفعل بعض التعديلات، وتراقب الوضع عن كثب وتتكيف باستمرار مع الظروف المستجدة".

وأضاف: "جلسات الاستماع الشخصية ما زالت جارية، وإذا كانت الأمور عالية الخطورة فيتم اللجوء إلى الاستماع عن طريق روابط الفيديو أو الهواتف وربما التأجيل إلى وقت لاحق".