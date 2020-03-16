المشرف العام بالمقاولون العرب يكشف مخاطر تواجه الدوري والمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، أن عدد الأجانب في قائمة كل فريق بالدوري الممتاز يعد أمر كارثي.

ووفقا للائحة اتحاد الكرة يحق لكل نادي قيد 4 لاعبين أجانب بجانب لاعب من شمال أفريقيا.

وأشار محمد عادل في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس" "منذ 3 سنوات عرض علي هاني أبوريدة رئاسة رابطة الأندية المحترفة، لم يكن لدي مانع".

وتابع "الاجراءات كانت تسير من أجل اشهار الرابطة، وبعد ذلك تم تسريب خبر بوجودي رئيساً، لأجد بعض الشخصيات دون ذكر أسماء تتحدث عن الأمر وبالتالي اعتذرت".

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وشدد "في الوقت الحالي لا افكر في هذا الأمر".

وصرح "ما سوف يدمر المنتخب وجود عدد من اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية وفقا للوائح اتحاد الكرة، وجود 5 لاعبين أجانب في قوائم الأندية أمر يضر بالكرة المصرية".

واستمر "نحن هنا نتحدث عن أن نصف الفريق من الأجانب وبالتالي لا يوجد لاعبين لمنتخب مصر، في أوروبا هناك تجنيس للاعبين مثل حالة فرنسا، اذا كنا سنسمح بالتجنيس هنا نسمح لعدد الأجانب".

وأضاف "الأزمة الأخرى والتي تؤثر على قطاعات الدوري هم سماسرة اللاعبين، لا يوجد أي رقابة عليهم، اصبح لديهم القدرة المالية ويفعلون أمور تدمر الكرة المصرية".

واختتم "ما هو أسوء، في الفترة الأخيرة حدث ارتفاع في اسعار المدربين المصريين، وبالتالي كانت فرصة وكلاء المدربين، لقد سبق وعُرض علي مدربين برواتب تصل لـ12 ألف دولار، أطالب المدربين المصريين، يكفي مغالاة في الأسعار".