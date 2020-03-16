8 معلومات عن "جابوما" ملعب نهائي أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين، استضافة ملعب "جابوما" نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته في التاسع والعشرين من مايو المقبل.

وكان كاف قد سبق وأعلن ترشح ثلاثة ملاعب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي، ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب، الملعب الأولمبي برادس بتونس وجابوما ستاديوم - بالعاصمة دوالا في الكاميرون، قبل أن يتم إسناد المهمة للأخير.

وتأهل إلى نصف نهائي البطولة كل من الأهلي والزمالك (من مصر)، الوداد والرجاء (من المغرب)، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد على أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء، لتحديد طرفي النهائي الذي سيقام من مباراة واحدة.

وفيما يلي أبرز 8 معلومات عن ملعب "جابوما":

-الاسم الرسمي لملعب "جابوما" هو (Stade omnisport de Douala ) حيث يقع في مدينة ديوالا الكاميرونية، ويتسع لخمسين ألف مقعد، كما يضم ملاعب لكرة السلة، كرة اليد، الطائرة، ملاعب تنس، مسبح أوليمبي مكون من 8 ممرات، مراكز مؤتمرات، مراكز تجارية وفندق فاخر 4 نجوم وموقف للسيارات.

-تم تصميم الأماكن والخطة الرئيسية للملعب من قبل فريق المملكة المتحدة من AECOM، بينما تم تكليف إدارة الأعمال لشركة Leonardo Cameroon sarl .

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-تم الشروع في إنشاء ملعب "جابوما" في الحادي والعشرين من فبراير 2017، واستغرق بناؤه ما يقرب من 20 شهرًا، حيث تم الانتهاء منه في نوفمبر 2019.

-كان يتم تجهيزه لاستضافة حفل كأس الأمم الأفريقية 2019 قبل اعتذار الكاميرون عن استضافتها وإسنادها إلى مصر.

- الملعب يحتوي على 19 باب دخول و 48 مخرجًا لتسهيل عملية الإخلاء في حالة الطوارئ، أما سعة موقف للسيارات تصل إلى 6000 مركبة، بجانب تزويده بمولدان احتياطيان لتوفير الطاقة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

- ملعب جابوما من بين 7 استادات ستستضيف مباريات أمم أفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

- "جابوما" ثاني أكبر ملعب في الكاميرون بعد بول بيا الذي يقع في شمال ياوندي.

- الملعب ضمن خطة الكاميرون لاستضافة مباريات أمم أفريقيا للمحليين التي ستنطلق في الرابع من أبريل المقبل وحتى 25 من الشهر ذاته.