"لا يوجد إصابات بكورونا".. الأولمبية المصرية تكشف كيف تتعامل مع إيقاف النشاط ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية المصرية على عدم وجود أي حالات إيجابية لفيروس كورونا بين الرياضين في مصر، مشيرا الى أن هناك عمل من أجل إيجاد حلول لتدريب اللاعبين استعداداً لطوكيو 2020.

ومازال الجدل مثار حول موعد أولمبياد طوكيو 2020 بسبب انتشار مرض كورونا، رغم تأكيدات مسؤولي الأولمبية الدولية، ودولة اليابان بأن دورة الألعاب سوف تقام في موعدها.

وقال رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية المصرية في تصريحات لراديو "أون سبورت" "حتى الآن أولمبياد طوكيو في موعدها، وبالتالي يجب أن نتعامل مع الواقع وليس التوقعات الخاصة بالتأجيل".

وأكمل "لدينا بالفعل لاعبين تأهلوا لطوكيو 2020، وبالتالي أمر صعب أن لا يتدرب هؤلاء كل تلك الفترة، نحن نعمل على وضع خطط طبية لوقاية اللاعبين بحيث يتدربوا بشكل طبيعي مع وجود وقاية قدر الإمكان".

وأكمل "لقد سبق وقمنا منذ بدأ انتشار كورونا في عمل خريطة لكل البلاد المصابة ومتابعة موقف الحالات من أجل دراسة موقف لاعبينا من البطولات الخارجية ومدى أهمية تلك البطولات في ذلك الوقت".

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وواصل "لدينا عدد من اللاعبين تواجدوا خارج مصر، تم وضعهم تحت الملاحظة لمدة 15 يوم للاطمئنان عليهم، ويكون هناك تدريبات منفردة".

وصرح "كان هناك لاعبة تعاني من بعض الأعراض، تم وضعها تحت الملاحظة لمدة 72 ساعة بعد عودتها من أحد الدول الأفريقية، لكن تبين أنها تعاني من انفلوانزا عادية ولا يوجد أي مشاكل".

وشدد "بعد انتهاء فترة الـ14 يوم التي حددتها الحكومة المصرية بشأن توقف النشاط سوف نتابع مدى الحالة التي وصلت لها مصر بخصوص فيروس كورونا، لكن سنعمل على توفير أماكن لتدريب اللاعبين".

واستمر "سنعمل على توفير معسكرات محكومة ومراقبة طبياً ولا يكون هناك اختلاط بين الألعاب في التدريبات، بجانب أننا قمنا بتعقيم كل الصالات وأماكن التدريب بالمراكز المختلفة".

واختتم تصريحاته قائلا "لا يوجد أي حالة إصابة تخص أي رياضي في مصر".