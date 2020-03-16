لاعب تشيلسي يخرق الحجر الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي

خرق ماسون مونت، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، نظام العزل الصحي الذي فرضه الفريق على لاعبيه، بعد الإعلان عن إصابة كالوم هودسون أودوي، لاعب البلوز بفيروس كورونا المستجد.

كان تشيلسي أمر جميع لاعبيه بالخضوع لعزل صحي ذاتي في منازلهم لمدة 14 يوماً، بعدما أصيب زميلهم أودوي بفيروس كورونا.

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ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مونت خرق نظام العزل الصحي بعدما خرج من منزله ومارس كرة القدم بشكل خفيف مع ديكلان رايس لاعب نادي وست هام يونايتد.

وقالت الصحيفة البريطانية أن تصرف مونت، سيضعه في مأزق مع إدارة النادي، حيث يجب عليه البقاء في المنزل حتى ظهور نتيجة التحليل لكي لا ينقل العدوى سواء لزملاءه أو حتى لاعبي وست هام عن طريق رايس.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، قررت إيقاف منافسات الدوري حتى 3 أبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا.