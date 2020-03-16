تقارير: كيف يستعد ليفربول لتوفير "أموال" صفقات الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بعيدًا عن لعنة "كورونا" التي سيطرت على الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم، مما اضطر اتحادات الدول بتعليق كافة الأنشطة الكروية حتى أبريل المقبل حفاظا على سلامة اللاعبين، المدربين والعاملين، فإن بعض الأندية ستستغل فترة التوقف لإعادة ترتيب أوراقها استعدادًا للميركاتو الصيفي.

من بين تلك الأندية، ليفربول الإنجليزي الذي سيدخل نافذة الانتقالات بكل قوة سعيًا لتدعيم الفريق بصفقات مميزة تساعد الريدز على استمرار الانتصارات.

أولًا وقبل كل شئ، سيتعين على يورجن كلوب مدرب ليفربول تحديد الأسماء التي ستغادر ملعب آنفيلد مع نهاية الموسم، لإخلاء مساحة لإبرام تعاقدات أخرى أكثر فائدة.

بحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" فإن آدم لالانا لاعب الريدز سيكون أول المغادرين لملعب آنفيلد بعد 6 سنوات قضاها داخل الفريق الإنجليزي.

لالانا، ارتدى قميص ليفربول مطلع موسم 2014/2015 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي، وشارك البالغ من العمر 31 عامًا مع الريدز خلال 178 مباراة (سجل 22 وصنع مثلهم).

عقد لالانا مع ليفربول سينتهي بنهاية يونيو المقبل، مع إمكانية التجديد لموسم آخر، ولكن بحسب ما ذكرته "ليفربول إيكو" فإن لالانا يتقاضى 100 ألف جنيه استرليني في الاسبوع، وهو مبلغ كبير قد يعود على ليفربول بالنفع حينما يتعاقد مع صفقة أخرى، لذلك فقد يكون خروجه من آنفيلد أمر أقرب للحدوث.

لاعب آخر قد يغادر صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري وهو ناثانيل كلاين، وذكرت الصحيفة أن البالغ من العمر 28 عامًا يتقاضى هو الآخر راتب مرتفع، في حين لم يظهر في مباراة تنافسية لليفربول منذ 2018.

خروج كلاين، قد يعطي الفرصة لللاعب الشاب نيكو ويليامز لإثبات قدراته مع الفريق الأول، وفي الوقت ذاته يسمح لليفربول استغلال الأموال لتدعيم مكان آخر في الفريق.

اللاعب الثالث الذي يقترب من مغادرة آنفيلد، هو الحارس الإنجليزي آندي لونيرجان.

انضم حارس مرمى مديلسبره وولفرهامبتون السابق إلى ليفربول في صفقة انتقال حر في أغسطس الماضي، ومع أنه لا يتقاضى أجر كبير ، إلا أن رحيله سيوفر مساحة في الفريق لضم حارس مرمى ثالث.

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لاعب رابع، لن يسمح ليفربول بعودته إلى صفوفه مجددًا وهو لوريس كاريوس، حارس مرمى الريدز السابق والذي يحمل ذكرى سيئة لجماهير النادي الإنجليزي بعدما تسبب في خسارة الفريق نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2018 لصالح ريال مدريد.

كاريوس، خرج على سبيل الإعارة إلى صفوف بشكتاش التركي لمدة موسم مع خيار الشراء، إلا أن الأخير وبحسب التقارير التركية كان يرغب في إنهاء عقده بعد مرور 6 أشهر فقط، لذلك من المرجح ألا يلجأ بشكتاش لتفعيل بند شراء الحارس الألماني، وفي هذه الحالة ان يجد ليفربول مفرًا سوى عرض صاحب الـ26 عامًا للبيع ومحاولة تحقيق أقصى استفادة مادية.

اللاعب الخامس هو ديفوك أوريجي، فعلى الرغم من أن البلجيكي وقع عقدًا جديدًا مع ليفربول، إلا أنه يبقى أحد المرشحين لمغادرة آنفيلد خلال الصيف المقبل.

سجل أوريجي العديد من الأهداف المميزة الموسم الماضي، كان أبرزها هدفه المؤثر في مرمى برشلونة والذي ساهم بشكل مباشر في تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال اوروبا ثم التتويج بالبطولة في النهاية.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن أوريجي لم يرتق لنفس مستوى محمد صلاح أو ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو.

المدافع ديان لوفرين، قد يكون أحد أقرب الراحلين عن آنفيلد، فالمدافع سبق وارتبط بالخروج من ليفربول خلال الصيف الماضي لكنه بقي في ميرسيسايد.

لوفرين واحد من 4 لاعبين يتنافسون على موقع في الخط الخلفي للريدز، باعتبار أن فيرجيل فان دايك لديه مقعد ثابت لا يمكن التضحية به.

شيردان شاكيري، قد يكون سابع المغادرين لملعب آنفيلد، فاللاعب السويسري لم يحظ بالتواجد في التشكيل الأساسي بشكل مستمر منذ انضمامه مطلع موسم 2018/2019 قادمَا من ستوك سيتي.

أيضًا الغيني نابي كيتا، يظل مستقبله معلق، فعلى الرغم من اسلوبه القتالي الذي يعتمد عليه فريق ليفربول، إلا أن ضمان استمراره داخل آنفيلد ليس أكيد.

51 مباراة فقط شارك فيها كيتا بقميص ليفربول في مختلف البطولات، سجل 6 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.