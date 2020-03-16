تقارير.. كأس الاتحاد الإنجليزي في خطر بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي "في خطر"، لافتة إلى أن قد يتم التضحية بالمسابقة خلال الموسم الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية فإن عدم وجود قرار حتى الآن بشأن استكمال المسابقة من عدمها يضع البطولة محل شك.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن قبل عدة أيام تعليق كافة الأنشطة الكروية داخل الدولة حتى الثالث من أبريل المقبل، بعدما تعرض ميكيل أرتيتا مدري آرسنال وكالوم هودسون لاعب تشيلسي للإصابة بفيروس "Covid 19".

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الإنجليزي اجتماعًا يوم الخميس المقبل، لمناقشة وضع الدوري وما إذا كان سيتم استكمال البطولة أو تأجيلها أو اللجوء لإلغاء الموسم بأكمله.

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وقالت "ميرور" إن مسئولي الاتحاد الإنجليزي يرغبون في إنهاء مسابقة الكأس خاصة وأنها وصلت إلى مرحلة الدور ربع النهائي".

وأضافت: "ولكن هناك قلق بشأن مواعيد إقامة المباريات، ومن غير المحتمل أن تقام خلال الشهر المقبل إذا تم الاتفاق على استئناف بريميرليج".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك اقتراحات بإمكانية إقامة المباراة النهائية بدلاً من الدرع الخيرية (السوبر الانجليزي المحلي) أو إقامة دورة مصغرة.

وشددت "ميرور" على أن الاتحاد الإنجليزي لم يناقش أي خطط جادة حول البطولة لأنهم لا يعرفون ما يخبئه المستقبل.

جدير بالذكر أن الفرق التي تأهلت إلى ربع نهائي البطولة هم (ليستر سيتي ضد تشيلسي، نيوكاسل ضد مانشستر سيتي، شيفيلد يونايتد ضد آرسنال، نورويتش ضد مانشستر يونايتد).