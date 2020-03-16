نجم مانشستر يونايتد يتوج بجائزة أفضل لاعب في فبراير بالبريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي أن برونو فيرنانديز لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، أفضل لاعب خلال شهر فبراير المنصرم في البريميرليج.

وقدم فرنانديز أداءًا مميزًا رفقة فريقه مانشستر يونايتد منذ انتقاله في الصيف الماضي من سبورتنج لشبونة البرتغالي,

ويحتل فريق مانشستر يونايتد الذي يلعب فرنانديز بصفوفه في المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.

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وكان الاتحاد الإنجليزي بالتنسيق مع رابطة البريميرليج أوقفت كافة المسابقات الكروية بسبب تفشي فيروس كورونا، على أن

تعود الأنشطة الرياضية في الثالث من الشهر المقبل.

وفي تصريحات صحفية قال برونو فرنانديز صاحب الـ 25 عامًا، رفض مقارنته بزميله في الفريق بول بوجبا، قائلًا أنه يمتلك أسلوب لعب مختلف عن اللاعبين الآخرين وكذلك عن بوجبا، مشيرًا أن كل لاعب له شخصية مختلفة داخل الملعب.