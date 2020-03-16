فيتوريا يوافق على تجديد عقده مع النصر السعودي بشرط

كشف المدير الفني روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لكرة القدمن بنادي النصر السعودي عن موقفه من تجديد تعاقده مع فريق العالمي بعد مفاوضات مستمرة مع إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة .
وأكدت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لهااليوم ان فيتوريا وافق بشكل مبدئي على تجديد التعاقد مع النصر والبقاء مع الفريق بشرط الحصول على 12 مليون يورو في الموسم الواحد .
وأشارت التقارير إلى أن شرطالمدرب على مجلس إدارة النصر برئاسة صفوات السويكت في طريقه للرفض حيث ترى الإدارة ان طلب المدير الفني أمرًا مبالغًا فيه ومن المتوقع رحيل المدرب قريبًا .
وأعلن اتحاد الكرة السعودي عن توقف النشاط الكروي بشكل كامل بسبب تفشي فايروس كورونا ولم يتحدد حتى الآن موعد عودة النشاط .
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