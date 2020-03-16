أشرف صبحي: تكثيف المتابعة بكافة المنشآت للوقاية من فيروس كورونا

شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جميع الجهات التابعة للوزارة بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ورفع درجة الاستعداد القصوي داخل ديوان الوزارة، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الاهتمام بالنظافة العامة والتعقيم وتوعية العاملين.

وفى إطار تعليق وزارة الشباب والرياضة الأنشطة الرياضة والشبابية فى جميع محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد 15 مارس الجارى في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبالتوازى مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي، حرص وزير الشباب والرياضة على عقد عدة اجتماعات مع قيادات ومسئولى الوزارة للمضي قدماً في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بدءأ من ديوان الوزارة ووصولاً لجميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وعلى صعيد ديوان عام الوزارة، تم توعية العاملين بالوزارة بالطرق الوقائية من مخاطر الأوبئة وكيفية انتشارها وتجنبها،

ونشر وتوزيع بوسترات التوعية الصحية عن فيروس كورونا وكيفية الحفاظ على أنفسهم من العدوي، بالإضافة إلى قيام مسئولي النظافة بالوزارة بأعمال التعقيم والتطهير لكل طوابق الوزارة على مدار اليوم، والحرص على تنظيف وتعقيم المكاتب الإدارية، وغرف الاجتماعات، والمصاعد. كما تم توفير خدمة قياس درجة الحرارة للأفراد داخل الوزارة، وتوفير الكمامات الطبية لارتدائها، وكذا توفير المطهرات اللازمة، وقيام الإذاعة الداخلية بتكرار إرشادات التوجيه والوقاية م من الفيروس طوال ساعات العمل اليومية.كما قامت وزارة الشباب والرياضة بمخاطبة مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات للتعميم على مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية وفروع الاتحادات والمديريات والملاعب المفتوحة وصالات الألعاب وصالات اللياقة البدنية والأندية الصحية بضرورة الالتزام بطرق الوقاية والتعقيم المتبعة بواسطة الشركات المتخصصة والقيام بحملات التنظيف والتعقيم بالمدن والمنتديات الشبابية ومراكز التعليم المدني والأندية، إضافة إلى التعاون مع المحافظات ورؤساء الأحياء على مستوى الجمهورية للتوجيه بغلق جميع صالات اللياقة البدنية "الجيم" والأندية الصحية الواقعة في كل محافظة كخطوة استباقية للوقاية من فيروس كورونا.وفى إطار المتابعة الدورية على مستوى المنشآت الشبابية والرياضية، بدأت مديريات الشباب والرياضة في تنفيذ تكليفات وزير الشباب والرياضة بقيام مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية بحملات تنظيف وتطهير موسعة من حيث تعقيم صالات الأنشطة، والملاعب التدريبية، والمباني الاجتماعية، وكافة أرجاء المنشآت، مع التزام العاملين بتلك المراكز القائمين على أعمال التطهير والتعقيم بارتداء الكمامات الطبية.وكانت الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة قد نظمت ندوة تثقيفية حول خطر فيروس كورونا على الرياضيين خلال شهر فبراير الماضي بالمركز الأوليمبي بالمعادي بمشاركة مدربي ومشرفي المنتخبات القومية ومراكز تدريب الناشئين بالقاهرة والجيزة ومجموعة من لاعبي المنتخبات المشاركة في معسكرات التدريب بالمركز مع نشر مواد إعلامية وتثقيفية والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة بشأن طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس على البوابة الإليكترونية للوزارة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".