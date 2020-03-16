جمال بلماضي يوجه رسالة للجزائريين بعد انتشار فيروس كورونا

وجه جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب محاربي الصحراء، رسالة إلى الجماهير الجزائرية بعد انتشار فيروس كورونا في أنحاء عدة حول العالم، وبشكل خاص بعد ظهور عدد من الحالات في الجزائر.
قال بلماضي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، " كمواطنجزائري في المقام الأول أطالب جميع المواطنين الجزائريين بالاعتناء بأنفسهم جيدًا والاهتمام بعائلاتهم والالتزام بكافة شروط الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر عالميًا".
وتابع حديثه قائلًا: "أود أن أتقدم بالتعازي لأسرةالسيدة التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا.
وتطرق في حديثه عن توقف الأنشطة الرياضية في العديد من البلدان التي انتشر فيها الفيروس، علق قائلًا "لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن عودة كرة القدم، فصحة البشر أهم من ممارسة الرياضة، لكنني كمسئول عن المنتخب الجزائري، فإنني أطالب اللاعبين بالاعتناء بصحتهم جيدًا".
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