تعرف على ملعب جابوما الكاميروني المستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إستضافت ملعب جابوما الكاميروني لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويكون المباراة النهائية بين الفريقين اللذان يحسمان التأهل للمباراة النهائية.

فمن المقرر أن يلتقي الأهلي المصري بنظيره الوداد المغربي ، بينما يواجه الزمالك المصري نظيره الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

معلومات عن ملعب جابوما

1- وتم إنشاء ملعب جابوما الكاميروني قبل ثلاث سنوات

Advertisements

في يوم 21 فبراير عام 2017، وتم الانتهاء من تنفيذ الملعب خلال عشرون شهرًا حيث أنه يقع في مدينة ديوالا الكاميرونية .

2- كان تم إنشاء الملعب عام 2017 من أجل استضافة حفلات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 قبل أن تعتذر الكاميرون عن استضافتها لعدم الجاهزية .

3- يتسع ملعب جابوما 50 ألف متفرج ويضم ملاعب لكرة السلة،وكرة الطائرة، و كرة اليد، ملاعب تنس، مسبح أوليمبي، مراكز مؤتمرات، مراكز تجارية وفندق فاخر 4 نجوم .

4- ملعب جابوما سيكون من بين 7 استادات تستضيف مباريات أمم افريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

5- أنفق على إنشاء الملعب ما يقرب من 150 مليون دولار، وصُمم من قبل شركة إنجليزية.

6- الملعب ضمن خطة الكاميرون لاستضافة مباريات أمم أفريقيا للمحليين التي ستنطلق في الرابع من أبريل المقبل وحتى 25 من الشهر ذاته.