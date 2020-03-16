تعرف على ملعب جابوما الكاميروني المستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إستضافت ملعب جابوما الكاميروني لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا .
ويكون المباراة النهائية بين الفريقين اللذان يحسمان التأهل للمباراة النهائية.
فمن المقرر أن يلتقي الأهلي المصري بنظيره الوداد المغربي ، بينما يواجه الزمالك المصري نظيره الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
معلومات عن ملعب جابوما
1- وتم إنشاء ملعب جابوما الكاميروني قبل ثلاث سنوات
2- كان تم إنشاء الملعب عام 2017 من أجل استضافة حفلات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 قبل أن تعتذر الكاميرون عن استضافتها لعدم الجاهزية .
3- يتسع ملعب جابوما 50 ألف متفرج ويضم ملاعب لكرة السلة،وكرة الطائرة، و كرة اليد، ملاعب تنس، مسبح أوليمبي، مراكز مؤتمرات، مراكز تجارية وفندق فاخر 4 نجوم .
4- ملعب جابوما سيكون من بين 7 استادات تستضيف مباريات أمم افريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.
5- أنفق على إنشاء الملعب ما يقرب من 150 مليون دولار، وصُمم من قبل شركة إنجليزية.
6- الملعب ضمن خطة الكاميرون لاستضافة مباريات أمم أفريقيا للمحليين التي ستنطلق في الرابع من أبريل المقبل وحتى 25 من الشهر ذاته.
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