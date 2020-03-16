النصر السعودي يعلن خضوع هوساوي لعملية جراحية ناجحة

أكد نادي النصر السعودي أن عمر هوساوي لاعب الفريق الأول نجاح العملية الجراحية التي أجراها اللاعب في ساقه. وأوضح النصر ان هوساوي سيخضع لفترة راحة علاجية ستصل لمدة 6 أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية للفريق. 6 أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية للفريق. وشارك عمر هوساوي هذا الموسم رفقة فريقه النصر السعودي في 6 مباريات. ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أوقف الأنشطة الكروية لمدة شهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، كسائر العديد من الاتحادات الرياضية بمختلف دول العالم.

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