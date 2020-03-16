عبر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن رضاه التام عن بداية تطبيق تجربة تقنية حكم الفيديو (VAR) التي ظهرت في 6 مباريات بالدور الثاني للموسم رقم 61 للدوري.
وقال الغندور في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، إن كل الحالات التي طبقت فيها التجربة الوليدة كانت ناجحة
وأضاف: "بعض السلبيات التي ظهرت في التجربة حتىالآن طبيعية ومتوقعة في البداية، ولجنة الحكام لن تتوقف عن تدريب كوادرها عبر محاضرات الفيديو بعد قرار تجميد النشاط الكروي بما فيها تجمعات الحكام.
وختم: ما تم كان تحدي كبير للجنة الخماسية التي نجحت في كسب الرهان بفضل تعاونها مع لجنة الحكام التي نجحت هي الأخرى في تحقيق إنجاز أشاد به الاتحاد الدولي بإنهاء كل متطلبات تطبيق التجربة الفنية والتقنية في وقت قياسي.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال الغندور: تقنية الفيديو نجحت بنسبة 100% .. والسلبيات طبيعية ومتوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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