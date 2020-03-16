اتحاد الكرة يخصص لجان طبية للتفتيش على الأندية قبل وبعد المباريات حال استئناف النشاط

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تخصيص لجان طبية للتفتيش على فرق الدوري قبل وبعد المباريات، حال استئناف النشاط، الذي تقرر تجميده لمدة 15 يومًا بدءً من اليوم الاثنين.

وكان اتحاد الكرة قرر تشكيل لجان طبية للتفتيش على الأندية والتأكد من اتباعها إجراءات الوقاية والتعليمات التي أصدرتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان.

كانت اللجنة الطبية أعلنت مجموعة تعليمات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت كالتالي:

1) اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

2) الزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية :

1) تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

2) توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على ( هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة

صابونة خاصة ) للاستخدام الشخصى لكل فرد .

3) توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من

فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات ) .4) التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.5) نعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .6) تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين اشعار اخر .7) تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد .8) انشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية .