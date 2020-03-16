أحمد فتحي يُلوح بورقة الزمالك ويعطي الأهلي مهلة لتجديد عقده

بدأ أحمد فتحى، نجم الأهلي، في التلويح بورقة اللعب للزمالك المنافس التقليدى بعد تسريب أنباء حول تلقيه عرضاً بالرحيل للقلعة البيضاء مقابل 30 مليون جنيه فى موسمين، وهو الأمرالذى بدأ ترديده من جانب بعض الإعلاميين المقربين من اللاعب.
أمهل فتحى مسئولى الأهلى لنهاية الشهر الجارى من أجل حسم مسألة بقائهمن عدمها، خصوصًا أنه انتظر شهرين فى فترة السماح التى يحق له التوقيع لأى فريق خلالها بعد حلول شهر يناير الجارى.
تلقى فتحى عرضاً من فريق بيراميدز للحصول على خدماته فى الموسم المقبل وهو ما أرجأ التفكير به حالياً.
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