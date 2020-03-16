عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إلى الأراضي المصرية صباح اليوم الإثنين بعد تأجيل مباريتها أمام نظيره فريق الرجاء المغربي. وكانت غادرت بعثة الدراويش إلى المغرب صباح يوم الخميس الماضي لمواجهة الرجاء البيضاوي في إياب نصف نهائي البطولة العربية. البيضاوي في إياب نصف نهائي البطولة العربية. وكان أنهى الإسماعيلي مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد سجلة التونسي فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء. Advertisements وتم تأجيل مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء لأجل غيرمسمى خوفاً من إنتشار فيروس كورونا . قام لاعبي الإسماعيلى بجولة حرة فى مدينة كازابلانكا أمس قبل التحركح إلى مصر، وذلك على هامش تواجد البعثة فى المغرب. وحرص اللاعبون على التجول وتوثيق أفضل اللحظات بالصور التذكارية وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الإسماعيلي تعود إلى الأراضي المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.