رياضة | عرض برشلونة لتجديد عقد تير شتيجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض برشلونة لتجديد عقد تير شتيجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي برشلونة الإسباني عرضًا لتجديد عقد حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن الذي ينتهي عقده في 2022.

ويسعى برشلونة إلى تجديد عقد شتيجن حتى يونيو 2024، نظرًا لأهميته في الفريق وأنه كان له مساهمة كبيرة في البطولات التي حققها النادي مؤخرًا.

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وقدم الإيطالي نيكولو شيرا، الصحفي في جريدة لا غازيتا ديللو سبورت، بعض المعلومات الجديدة بشأن ملف تجديد شتيجن، وتتعلق بعرض البارسا عليه راتبًا سنويًا قدره 6.3 مليون يورو بالإضافة إلى مكافأت في المفاوضات لإقناعه بالتوقيع.

وأضاف التقرير أن حارس المانشافت الدولي يدرس عرض برشلونة ولم يُقدم إجابة قاطعة حتى الآن.

الجدير بالذكر أن النادي الكاتالوني تعاقد مع شتيجن في صيف 2014 من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مقابل 12 مليون يورو.