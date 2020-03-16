رياضة | سر خروج أوناجم من قائمة المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر خروج أوناجم من قائمة المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار استبعاد محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك من قائمة المنتخب المغربي العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق الأبيض.



وأعلن المنتخب المغربي عن قائمته في وقت سابق والتي شهدت انضمام أشرف بن شرقي فقط.



وأكد أوناجم أن السبب يرجع إلى جلوسه على دكة البدلاء في بعض المباريات مع الزمالك، بالإضافة إلى توافر أكثر من بديل في نفس مركزه مع المنتخب المغربي في الوقت الحالي.



كما أشار اللاعب في حديثه مع زملائه إلى أن الإصابة التي عانى منها في بعض المواجهات كان لها تأثير سلبي أيضًا واستبعاده من القائمة.

