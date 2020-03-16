رياضة | نجم إنتر ميلان يضيع من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم إنتر ميلان يضيع من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقد نادي برشلونة الإسباني الأمل في ضم ستيفانو سينسي نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية في شهر يونيو المقبل.

ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" ن ستيفانو سينسي نجم إنتر ميلان، يقترب من البقاء في صفوف النيراتزوري.

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وأضافت أن كل شيء يشير إلى أن سينسي سيبقى لمدة موسم آخر على سبيل الإعارة في إنتر ميلان.

وانضم لاعب الوسط لصفوف النيراتزوري في الصيف الماضي من ساسولو على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو، مع خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو.