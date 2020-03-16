رياضة | كورونا وليفربول.. كيف سيتوج رفاق محمد صلاح بالدوري الإنجليزي في ظل حرب الفيروس القاتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورونا وليفربول.. كيف سيتوج رفاق محمد صلاح بالدوري الإنجليزي في ظل حرب الفيروس القاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



شهد العالم الفترة الأخيرة كارثة كبرى بإنتشار فيروس كورونا الذي بدأ من دولة الصين ثم تدرج للدخول في أوروبا ثم العالم كله مما هدد استقرار العديد من الدول وإيقاف الحياه بأكملها في دول أخرى.

تعليق بطولة الدوري الإنجليزي ومصير مجهول أمام ليفربول وعلى غرار انتشار هذا الوباء أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منذ يومين رسميا تعليق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى ٣ أبريل القادم بسبب فيروس كورونا.

ولكن يبقى السؤال المحير بالنسبة لمشجعي كرة القدم الإنجليز ما مصير نادي ليفربول من الفوز بلقب الدوري هذا الموسم خاصة مع انتشار أنباء تشير إلى احتمالية إلغاء البطولة بشكل نهائي.

ويتصدر نادي ليفربول حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٨٢ نقطة من أصل ٢٩ مباراة خاضها الفريق حتى الآن.

٣ سيناريوهات يواجهها ليفربول الفترة القادمة ويوجد أمام الدوري الإنجليزي بشكل عام ونادي ليفربول ٣ سيناريوهات بشأن الفترة القادمة وهم: Advertisements

السيناريو الأول أن تستكمل مسابقة الدوري الإنجليزي بشكل طبيعي بداية من يوم ٣ أبريل في حالة بدأ الوباء في الانحصار وهدأ الأمر ولكن غير معروف إذا كانت ستعود المسابقة بحضور جماهيري أو بدون وهو السنياريو الأقرب.

السيناريو الثاني هو أن يقوم الاتحاد الإنجليزي بإلغاء بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم وإحتساب نادي ليفربول هو الفائز باللقب بإعتباره متصدر البطولة بفارق كبير عن أقرب منافسيه وتنفيذ هذا السيناريو محتمل بشكل كبير.

السيناريو الثالث أما بالنسبة للسيناريو الثالث فهو أن يقوم الاتحاد الإنجليزي بإلغاء بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم وعدم إحتساب بطل لهذه المسابقة وإلغاء الصعود والهبوط لأول مرة في تاريخ الدوري.