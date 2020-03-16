رياضة | رسميًا..الكاف يكشف موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا..الكاف يكشف موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد وإقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وكشف الاتحاد الأفريقي، عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، على ملعب جابوما في دوالا بالكاميرون، يوم 29 مايو المقبل.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، لأول مرة في التاريخ من مباراة واحدة وعلى ملعب محايد، حيث كان من المعتاد إقامتها من مباراتين ذهاب وعودة.

ويلعب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كل من ناديي الأهلي والزمالك، حيث يواجه الأول نظيره الوداد المغربي ويلتقي الثاني نظيره الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري الأبطال.

بينما تم تحديد إقامة المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في المغرب، يوم 25 مايو المقبل.