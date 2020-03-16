الامارات | رغم «كورونا».. يوفنتوس يجهز عقداً جديداً لإبقاء كريستيانو رونالدو في صفوفه حتى 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن رغم «كورونا».. يوفنتوس يجهز عقداً جديداً لإبقاء كريستيانو رونالدو في صفوفه حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر موقع «توتوسبورت» الإيطالي أن إدارة نادي يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، ترغب في تمديد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (35 عاماً) لمدة عامين إضافيين، ما يعني الاستمرارية مع السيدة العجوز حتى عام 2024 الذي يصبح فيه رونالدو في سن الـ39 عاماً.

وأضاف الموقع، أنه رغم وجود فريق يوفنتوس في الحجر الصحي، عقب إصابة لاعبه دانييلي روغاني بفيروس كورونا، إلا أن مسؤولي النادي بدأوا العمل على إبقاء رونالدو مع الفريق، خصوصاً أن عقد النجم البرتغالي مع فريقه ينتهي عام 2022.

وتسعى إدارة النادي لتأمين عقد جديد يبقي رونالدو، المتوج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العام خمس مرات، ضمن صفوف اليوفي، في ظل الأداء اللافت الذي يقدمه رغم بلوغه سن الـ35 عاماً، وكونه أكبر لاعبي الدوري الإيطالي حالياً، خصوصاً أن البرتغالي سجل خلال الموسم الحالي 25 هدفاً، وقام بصناعة 4 أهداف لزملائه على مدار المباريات الـ32 التي خاضها مع يوفنتوس في مختلف المسابقات.