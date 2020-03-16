شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الأسترالي بدون جمهور بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم استمرار الدوري في بلاده بدون حضور جماهيري حتى نهاية الموسم بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمالية إلغاء البطولة بسبب حاجة فريقي ويلينجتون فينيكس وميلبورن فيكتوري للدخول في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا بعد عودتما إلى أستراليا، بعد خوض مباراتهما، الأحد الماضي، في نيوزيلندا.

إلا أن رئيس الاتحاد الأسترالي، جيمس جونسون، أكد أن المباريات سيتم ضغطتها في جدول جديد بعد انتهاء فترة الحجر، كما وافق نادي ويلينجتون فينيكس، ومقره نيوزيلندا، على البقاء في أستراليا للسماح باستكمال الموسم- حسب شبكة «سكاي سبورتس».