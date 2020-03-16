برشلونة يسعى لتأمين عرينه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

تواصلت إدارة نادي برشلونة الإسباني، مع تير شتيجن حارس مرمى الفريق، من أجل بحث تجديد التعاقد معه بظل اقترابه نهاية تعاقده العام ٢٠٢٢، حتى يكون الدولي الألماني على باب التواجد لسنوات أخرى بالكامب نو.

Advertisements

وحسب العديد من التقارير المنتشرة، فقد تقرر التجديد مع حارس المانشافت ليونيو ٢٠٢٤، إلا أن الألماني لايزال يفكر بالعرض خاصة وأن راتبه سوف يرتفع لنحو ٦.٣ مليون يورو بالإضافة المكافآت أخرى متعددة كنوع لإقناعه بالبقاء بعدما توافدت عليه أندية عدة لضمه.

وانضم تير شتيجن صاحب ال٢٧ عاما، من صفوف فريق بوروسيا مونشنغلادباخ صيف العام ٢٠١٤، حتى يساهم بتتويج البلوجرانا ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مع العديد من الألقاب المحلية الأخرى، خلال العام ٢٠١٥ وما تلاه من سنوات تألق أخرى.

جدير بالذكر أن شتيجن يملك بعقد شرط جزائي يقدر بنحو ١٨٠ مليون يورو، حتى يكون اللاعب مؤمن بقوة حال محاولة أي فريق لإقناعه للرحيل.