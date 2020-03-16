شكرا لقرائتكم اتحاد اليد : الإعلان عن موعد المؤجلات عقب رفع تعليق النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات اتحاد كرة اليد عن تأجيل أى إعلان عن المواعيد الجديد للمؤجلات حتى رفع تعليق النشاط وفقا لتعليمات رئاسة الوزراء للوقاية من فيروس كورونا .

وقال عبد المنعم فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن اللجنة تنتظر الإعلان عن موعد استنئاف النشاط الرياضى من أجل تحديد مواعيد جديدة لجميع مسابقات الاتحاد بما فيها نهائيات كأس مصر للسيدات و ختام دورى المحترفين .

وكانت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم قد أعلنت عن إقامة نهائيات كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2019 / 2020 يومى 20 و21 مارس الجارى على صالة أكتوبر الدولية.قبل تأجيل النشاط .

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ويشهد الدور قبل النهائى مواجهتى بين كل من الشمس مع سبورتنج وسموحة مع الزمالك، على أن يقام لقاء النهائى ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى اليوم التالى .

كان الأهلى قد ودع بطولة كأس مصر من دور ربع النهائى بعد الخسارة أمام الشمس بنتيجة 26 / 24.

كما كان محدد موعد الجولة الأخيرة فى دورى محترفى كرة اليد، والتى ستشهد لقاء القمة بين الأهلى والزمالك، يوم 31 مارس الجارى لإقامة اللقاء على صالة أكتوبر الدولية بدلا من يوم 24 من نفس الشهر قبل تعليق النشاط .

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتباري، حث إنه يتصدر حتى الآن المسابقة برصيد 34 نقطة يليه الأهلى برصيد 32 نقطة .