شكرا لقرائتكم ملفات شائكة.. هل ينتهي ملف تجديد نجوم الأهلي فى فترة توقف الدورى؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال ملف التجديد لنجوم الأهلي الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري هو أحد الملفات الهامة والشائكة داخل القلعة الحمراء، والتي لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى هذه اللحظة.

وتنتهي عقود قادة الأهلي الأربعة حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان مع بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق لأياً منهم التوقيع لأي نادي مجاناً خلال الفترة الجارية على أن ينتقل اليه بنهاية الموسم الجاري.

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وأكد مسئولو الأهلي في وقت سابق أن التجديد للنجوم الأربعة يعد مسألة وقت وأن تأخر الأمر طوال الفترة الماضية حدث بسبب ارتباطات الفريق الكثيرة سواء على المستوى المحلي أو الافريقي مما يعني أن توقف الدوري الحالي قد يكون فرصة مناسبة لإنهاء ملف التجديد لنجوم الفريق.

وأعلن شريف اكرامى رحيله عن الأهلي فور نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري من أجل الحصول على فرصة اللعب من ناحية ولتقديره مالياً بالشكل الذي يناسبه من ناحية أخرى، فيما تلقى وليد سليمان وأحمد فتحي العديد من العروض الخليجية المغرية، في الوقت الذي رفض حسام عاشور مقترح إدارة النادي الأهلي بإعلان اعتزاله وتوليه منصب إداري أو فني داخل النادي خلال المرحلة المقبلة.