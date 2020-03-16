شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد العزيز ينتقد قرار الكاف باستضافة الكاميرون لنهائى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، استضافة استاد جابوما في دولة الكاميرون لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك عبر تويتر.

وقال الوزير السابق، "نظراً للظروف الحالية وصعوبة السفر بين الدول ومع احترامي لقرارات الاتحاد الإفريقى CAF كان من الأفضل من وجهة نظري أن ينص القرار استثنائياً على أنه فى حالة وصول الفريقين من نفس الدولة للنهائي (الأهلى والزمالك )أو (الرجاء والوداد) تقام المباراة على أراضيها.



خالد عبد العزيز على تويتر

وكان قد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بشكل رسمي، استضافة استاد "جابوما" في دولة الكاميرون لنهائي دوري أبطال أفريقيا. كما قرر اقامة نهائى الكونفدرالية بملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب.

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وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تقدم 3 دول رسمياً لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والذى سيقام من لقاء واحد لأول مرة فى تاريخ البطولة، بعد تعديل نظام المسابقة على طريقة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الكاف بياناً عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أن 3 دول تقدمت بطلبات رسمية لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب غلق باب التقدم فى 20 فبراير الماضي، وهي الكاميرون والمغرب وتونس.

وأوضح الكاف أن الكاميرون تقدمت بطلب استضافة المباراة على ملعب جابوما فى مدينة دوالا (50 ألف متفرج)، بينما المغرب قدمت ملعب مركب محمد الخامس فى الدار البيضاء (45.8 ألف متفرج)، وتونس طلب إقامة النهائي على ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة (65 ألف متفرج).

وقال الكاف أن الطلبات تم مراجعتها و تقييمها بناءً على البنية التحتية والإقامة والاشتراطات الطبية، على أن يتم الإعلان عن الملعب المستضيف يوم 12 مارس الجاري خلال اجتماع لجنة الطوارئ للاتحاد الأفريقي.