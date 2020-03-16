شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُنهي الأهلي ملف التجديد لنجومه فى فترة توقف الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال ملف التجديد لنجوم الأهلى الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى هو أحد الملفات المهمة والشائكة داخل القلعة الحمراء، والتى لم يتم حسمها بشكل نهائى حتى هذه اللحظة.

وتنتهى عقود قادة الأهلى الأربعة حسام عاشور وشريف إكرامى وأحمد فتحى ووليد سليمان مع الأهلى بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق لأى منهم التوقيع لأى نادٍ مجاناً خلال الفترة الجارية، على أن ينتقل إليه بنهاية الموسم الجارى.

وأكد مسئولو الأهلى، فى وقت سابق، أن التجديد للنجوم الأربعة مسألة وقت، وأن تأخر حسمه طوال الفترة الماضية بسبب ارتباطات الفريق الكثيرة، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي، ما يعنى أن توقف الدورى الحالى قد يكون فرصة مناسبة لإنهاء ملف التجديد لنجوم الفريق.

Advertisements

وأعلن شريف إكرامى رحيله عن الأهلى فور نهاية عقده بنهاية الموسم الجارى للحصول على فرصة اللعب من ناحية ولتقديره مالياً بالشكل الذى يناسبه من ناحية أخرى، فيما تلقى وليد سليمان وأحمد فتحى العديد من العروض الخليجية المغرية، فى الوقت الذى رفض حسام عاشور مقترح إدارة النادى الأهلى بإعلان اعتزاله وتوليه منصب إدارى أو فنى داخل النادى خلال المرحلة المقبلة.

وفى سياق مختلف يؤدى فريق الأهلى مرانه اليوم، الاثنين، فى الواحدة ظهراً، بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات أمس، الأحد، وذلك رغم توقف بطولة الدورى العام وجميع الأنشطة الرياضية لمدة 14 يوماً، إلا أن جهاز الكرة أبلغ اللاعبين بالتجمع ظهر اليوم وخوض مران أخير قبل تحديد مدة الإجازة ولم يتحدد موقف التدريب هل سيقام أم سيكون تجمع فقط .

من جهته، قال محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، إن النادى اتخذ إجراءات احترازيه لتوخى الحذر خلال الفترة المقبلة داخل مقر النادى لتوعية الأعضاء، وحرصا على سلامة الجميع، وأضاف مرجان، "تم إغلاق جميع الأماكن المغلقة بجميع مقرات الأهلى حرصاً على سلامة الأعضاء، مُشدداً على ضرورة توعية الجميع ولابد من تواجد التعاون خلال الفترة القادمة كى نتخطى تلك الأزمة بسلامة وأكمل سيكون هناك جلسة غداً مع جميع الأجهزة الطبية بجميع فروع الأهلى من أجل وضع خطة استراتيجية لتوخى الحذر الشديد من هذا الفيروس.

واتخذ الأهلى كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة للجميع داخل النادى بفروعه المختلفة، حيث بدأت تلك الإجراءات بمقر النادى بالجزيرة، بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية».