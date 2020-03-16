شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. المعارون فى الأهلي والزمالك.. من يستحق العودة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعول قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك على تألق اللاعبين المعارين هذا الموسم، استعدادا لاختيار العناصر التى يكون لها دور فى تشكيلة الفريقين الموسم المقبل، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار الصفقات وعجز خزينة الناديين فى توفير الدعم لصفقات سوبر.

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ويقدم النادى الأهلى، تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر، أداءً مثاليًا ونتائج متميزة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، حتى الآن، مغردا فى صدارة ترتيب الدورى وحيدا، فيما ركز الزمالك على بطولة دورى الأبطال ألأفريقية بعد تتويجه بلقبى السوبر المحلى والأفريقى الشهر الماضي.

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بالنسبة للأهلى فخرج أكثر من لاعب على سبيل الإعارة لتتيح لهم فرصة اللعب باستمرار للعودة مجددا للفريق فى الصيف المقبل، وتضم قائمة معارى الأهلى كل المراكز، التى يمكن أن يحتاجها الفريق فى الصيف المقبل، باستثناء مركز حارس المرمى.

و تتجه النية فى النادى الأهلى للاستغناء عن كريم نيدفيد لاعب الفريق بنهاية الموسم الجارى بسبب العمليات الجراحية الثلاثة التى أجراها اللاعب خلال الفترة الماضية فى الركبة والتى ستؤثر بنسبة كبيرة على مستواه ولياقته بعد عودته للملاعب، وفى هذا الشأن، علم ”الخليج 365” أن كريم نيدفيد بات فى حالة صعبة بسبب أجراء جراحة فى غضروف الركبة خلال شهر أبريل الماضى ثم أجرى جراحة ثانية بعدها بأربعة أشهر لعلاج الرشح المُستمر فى الركبة.

ومع عدم تعافى اللاعب للشفاء اضطر لإجراء جراحة ثالثة منذ أسابيع قليلة بألمانيا فى أحدى المراكز الطبية الألمانية الجديدة وسيعود اللاعب إلى المانيا أول أبريل المقبل لمعرفة تطورات الجراحة الثالثة التى يأمل نيدفيد أن يعود بعدها للملاعب لكن إدارة القلعة الحمراء ترغب فى عدم الإبقاء على اللاعب بعد نهاية الموسم الجارى وأن كان ذلك سيتحدد بشكل نهائى مع التقرير الطبى الذى سيتم تقديمه عن اللاعب بعد انتهاء البرنامج التأهيلى، ورغم أن النية تتجه لعدم الإبقاء على نيدفيد إلا أن القرار الأخير سيتم إعلانه نهاية الموسم الجاري.

بينما تضم قائمة معارى الزمالك أسماء مميزة، خاصة فى الخط الخلفى الذى عانى من بعض النقص هذا الموسم لغياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة أو الإيقاف وتراجع البعض الآخر.