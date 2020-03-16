شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يوجه رسالة إلى الجماهير بعد توقف النشاط الرياضى..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، ومدير الكرة حاليا بفريق الجونة، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية في ظل توقف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين كإجراء احترازي بقرار من رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشرغالي صورة عبرحسابه الشخصي على موقع انستجرام وعلق عليها: ابقى في المنزل.

وأعلن العميد محمد مرجان، المديرالتنفيذي للنادي الأهلي، تعليق الأنشطة الرياضية بفروع النادي الثلاثة، وذلك تماشيًا مع قرارالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، وذلك كنوع من الإجراء الوقائي والاحترازي، ولمنع عملية الاختلاط، تصديًا لفيروس كورونا وحفاظًا على سلامة كل العناصر سواء الأعضاء أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.. جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده المدير التنفيذي للنادي مع الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، ومديري الأفرع، في حضور مسؤولي اللجنة الطبية، والسادة المديرين الفنيين، ورؤساء الأجهزة، ومديري قطاع الناشئين، ومديري الأكاديميات والمدارس بكل الألعاب الرياضية المختلفة الجماعية والفردية، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في ضوء رؤية مجلس الإدارة في هذا الشأن، وانتهى الأمر إلى القرار المشار إليه وتكليف الأجهزة الفنية بوضع مقترحاتها للمرحلة المقبلة.

يذكر أن الأهلي اتخذ جهوده الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تكثيف عمليات التعقيم المستمرة في كل أرجاء النادي، حفاظًا على السلامة العامة للأعضاء وجميع العاملين.

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وقال مجلس الزمالك، إنه يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 ألف عضو يوميا، لذا تم تفضيل غلق مقر النادى لمدة أسبوع بعدما حصل فريق كرة القدم بالنادى حصل على راحة من التدريبات لمدة أسبوع بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدورى الممتاز اليوم لمدة أسبوعين بعد قرار تعليق النشاط الرياضي.

فيما أخطر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لاعبى الفريق بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم ومكافأتهم الخميس المقبل، بعد الإشادة بالمستوى الذى قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية والتى كان نتاجها التتويج ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.