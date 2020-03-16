شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. المغرب تستضيف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا استضافة دولة المغرب لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2019/2020، والمقرر إقامته يوم 24 مايو القادم. وقال الاتحاد، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «ملعب الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط، المغرب يستضيف نهائي كأس الكونفدرالية 2019/20 يوم 24 مايو». يذكر أن نشاط كرة القدم متوقف حاليًا في المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا.

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