شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الكاميرون تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا استضافة الكاميرون لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019/2020، والمقرر إقامته يوم 29 مايو القادم. وأوضح الاتحاد الأفريقي، في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»: «ستاد جابوما بمدينة دوالا، الكاميرون يستضيف نهائي دوري الأبطال 2019/20 يوم 29 مايو».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الكاميرون تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.