شكرا لقرائتكم إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة يحتفل بعيد ميلاده اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة بعيد ميلاده الـ 22 حيث أنه مواليد مثل هذا اليوم من عام 1998 ويعد كيشو هو لاعب المصارعة الوحيد الذى نجح فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها يونيو القادم بطوكيو بعد احتلال المركز الخامس من بطولة العالم المؤهلة للأولمبياد والتى يتأهل من خلالها أصحاب المراكز الستة الأولى.

واختار الاتحاد للمصارعة محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب كأفضل لاعب فى العالم تحت 23 سنة .

واستطاع كيشو أن يتوج بعدة ميداليات عالمية منها ذهبية الألعاب العسكرية والأفريقية وكذلك ذهبية بطولة العالم بالمجر .

ويعد كيشو من أبرز لاعبى المصارعة فى مصر فى الفترة الأخيرة بعد احتلاله المركز الرابع فى التصنيف العالمى والأولمبى، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة. وكان اللاعب قد توج بذهبية دورة الألعاب العسكرية التى أقيمت بالصين، وكذلك ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب.

كان محمد إبراهيم كيشو، قد توج ، بالمركز الأول وذهبية بطولة إيطاليا الدولية في يناير الماضى بعد تغلبه على لاعب تركيا بالتثبيت فى منافسات وزن تحت 72 كجم.

Advertisements

وحقق لاعبو المنتخب ميداليتين فى البطولة، حيث حقق عبداللطيف منيع الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على لاعب فنزويلا 4/0، بينما حقق أبو حليمة الميدالية الفضية والمركز الثانى.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: محمد مصطفى، ووائل حمودى، ومحمد ابراهيم كيشو، وأبو حليمة محمد ، و نور الدين هانى، ويرافقهم أشرف حافظ ال ى يتولى تدريب منيع ، و محمد ابراهيم زقلط مدرب لباقى اللاعبين ، و احمد عمارة عضو مجلس ادارة الاتحاد رئيسا للبعثة .

محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوحيد الذى تأهل للأولمبياد حتى الآن بعد احتلاله المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت خلال الشهرين الماضيين.