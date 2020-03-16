شكرا لقرائتكم الأهلى يدرس الاستغناء عن كريم نيدفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية في النادي الأهلى للاستغناء عن كريم نيدفيد لاعب الفريق بنهاية الموسم الجاري بسبب العمليات الجراحية الثلاثة التي أجراها اللاعب خلال الفترة الماضية في الركبة والتي ستؤثر بنسبة كبيرة على مستواه ولياقته بعد عودته للملاعب ، وفي هذا الشأن ، علم "اليوم السابع" أن كريم نيدفيد بات في حالة صعبة بسبب أجراء جراحة في غضروف الركبة خلال شهر أبريل الماضي ثم أجرى جراحة ثانية بعدها بأربعة أشهر لعلاج الرشح المُستمر في الركبة.

ومع عدم تعافي اللاعب للشفاء اضطر لأجراء جراحة ثالثة منذ أسابيع قليلة بألمانيا في أحدى المراكز الطبية الألمانية الجديدة وسيعود اللاعب إلى المانيا أول أبريل المقبل لمعرفة تطورات الجراحة الثالثة التي يأمل نيدفيد أن يعود بعدها للملاعب لكن إدارة القلعة الحمراء ترغب في عدم الإبقاء على اللاعب بعد نهاية الموسم الجاري وأن كان ذلك سيتحدد بشكل نهائي مع التقرير الطبي الذى سيتم تقديمه عن اللاعب بعد انتهاء البرنامج التأهيلي ، ورغم أن النية تتجه لعدم الأبقاء على نيدفيد إلا أن القرار الأخير سيتم إعلانه نهاية الموسم الجاري.