اخبار الرياضه

تعليق الزمالك لجميع أنشطته الرياضية

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قرر رئيس نادي الزمالك الدكتور مرتضى منصور بتعطيل جميع الأنشطة في نادي الزمالك لمدة خمسة عشر يوم من أجل التلازم مع القرارات التي اتخاذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعطيل المدارس وجميع الأنشطة الرياضية وذلك تبعاً لجميع الخطط اللازمة للوقاية من انتشار فيروس الكورونا.

كما أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة قد قامت باتخاذ قرار تعطيل المباريات لمدة 15 يوم وذلك بسبب انتشار فيروس الكورونا والخوف على سلامة جميع اللاعبين، كما أن الجهاز الفني لكرة القدم قرر بتأجيل لقاء نادي الزمالك مع النادي المصري بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد في خلال الفترة الأخيرة وعلى الجميع أن يكونوا حذرين حيال هذا الموضوع.

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