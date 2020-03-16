إلغاء معسكر المنتخب الأوليمبي لكرة القدم

قرر المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم الأستاذ شوقي غريب بعد أن قام بعقد اجتماع مع المشرف على المنتخب الدكتور أحمد عبد الله بالقيام بإلغاء معسكر الفريق الذي كان من المقرر أن يقام من الفترة التي تبدأ من يوم 23 مارس حتى يوم 31 مارس وذلك مع الاستمرار في مشوار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو لعام 2020.

كما أن الحكومة المصرية اتخذت قرار إيقاف النشاط الرياضي وإلغاء مباريات الأجندة الدولية التي من المقرر أن تقام في يوم 23 مارس حتى نهاية هذا الشهر وتبعاً لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بتأجيل مباريات التصفيات القارية التي تؤهل لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في عام 2021.