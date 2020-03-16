شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، استضافة استاد "جابوما" في دولة الكاميرون لنهائي دوري أبطال أفريقيا. كما قرر اقامة نهائى الكونفدرالية بملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن عن تقدم 3 دول رسمياً لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والذى سيقام من لقاء واحد لأول مرة فى تاريخ البطولة، بعد تعديل نظام المسابقة على طريقة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الكاف بياناً، عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أن 3 دول تقدمت بطلبات رسمية لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب غلق باب التقدم فى 20 فبراير الماضي، وهي الكاميرون والمغرب وتونس.

وأوضح الكاف أن الكاميرون تقدمت بطلب استضافة المباراة على ملعب جابوما فى مدينة دوالا (50 ألف متفرج)، بينما المغرب قدمت ملعب مركب محمد الخامس فى الدار البيضاء (45.8 ألف متفرج)، وتونس طلب إقامة النهائي على ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة (65 ألف متفرج).

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وقال الكاف أن الطلبات تم مراجعتها و تقييمها بناءً على البنية التحتية والإقامة والاشتراطات الطبية، على أن يتم الإعلان عن الملعب المستضيف يوم 12 مارس الجاري خلال اجتماع لجنة الطوارئ للاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 29 مايو الجاري.