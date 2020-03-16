شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكش تفاصيل رد فعل الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد نرصدها من خلال الفيديو التالى. الزمالك راحة من التدريبات لمدة أسبوع سفر أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم للمغرب وساسى لتونس الأهلى إراحة اللاعبين لمدة أسبوع سفر اللاعبين الأجانب إلى بلادهم المقاولون منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام طلائع الجيش منح اللاعبين راحة حتى الأربعاء المقبل Advertisements الاتحاد السكندرى منح اللاعبين راحة 3 أيام رفض السماح للاعبين الأجانب بالسفر لعدم انتشار كورونا بيراميدز عودة اللاعبين إلى التدريبات يوم الثلاثاء مصر المقاصة تعليق الأنشطة للفريق الأول وقطاع الناشئين منح اللاعبين راحة حتى الخميس المقبل وادى دجلة تجميد النشاط الرياضى والاجتماعى بالنادي مطالبة الأعضاء بعدم النزول من المنازل

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